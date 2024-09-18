МИД России назвал актом гибридной войны кибератаку в Ливане

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ситуация с массовой детонацией пейджеров, которая произошла стихийно по всему Ливану, – попытка начать конфликт в стране, пишет РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что «это чудовищный акт терроризма», в ходе которого большое количество человек пострадали или погибли. И данные действия направлены на разжигание конфликта и противостояния среди граждан страны. Сейчас нужно сделать все, чтобы предотвратить подобные сценарии», – акцентировала внимание она.