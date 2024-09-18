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МИД России назвал актом гибридной войны кибератаку в Ливане

18 сентября 2024 10:36
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ситуация с массовой детонацией пейджеров, которая произошла стихийно по всему Ливану, – попытка начать конфликт в стране, пишет РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что «это чудовищный акт терроризма», в ходе которого большое количество человек пострадали или погибли. И данные действия направлены на разжигание конфликта и противостояния среди граждан страны. Сейчас нужно сделать все, чтобы предотвратить подобные сценарии», – акцентировала внимание она.

# Международная политика

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