В Австралии ввели высший уровень опасности из-за мощного урагана «Джаспер», который, по прогнозам синоптиков, обрушится на северное побережье в ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принесет с собой ураганный ветер, скорость которого может достигать 140 километров в час, и сильные дожди, которые могут вызвать масштабные наводнения. Власти начали экстренную подготовку к удару стихии.