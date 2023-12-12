В Австралии ввели высший уровень опасности из-за мощного урагана «Джаспер», который, по прогнозам синоптиков, обрушится на северное побережье в ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Австралии ввели высший уровень опасности из-за мощного урагана «Джаспер», который, по прогнозам синоптиков, обрушится на северное побережье в ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он принесет с собой ураганный ветер, скорость которого может достигать 140 километров в час, и сильные дожди, которые могут вызвать масштабные наводнения. Власти начали экстренную подготовку к удару стихии.
В городах создаются временные эвакуационные центры. Закрыто несколько аэропортов, остальные уже отменили десятки авиарейсов. Людей призвали укреплять свои дома и запастись продовольствием. По сообщению местных СМИ, в супермаркетах уже закончились товары первой необходимости, в том числе бутилированная вода.