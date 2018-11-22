В Австралии людей, осуждённых за терроризм, могут лишить гражданства

Новости Австралии. Людей, осужденных за терроризм, намерены лишать гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий законопроект на рассмотрение парламента представил премьер-министр страны. Согласно нынешнему законодательству, правительство может лишить гражданства преступников, которых приговорили как минимум к 6 годам тюремного заключения. По мнению премьера, такая формулировка закона нереалистична и не отражает настоящую угрозу.