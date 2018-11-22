Александр Лукашенко поздравил с Днём Независимости президента и жителей Ливана

Новости Ливана. День Независимости отмечают 22 ноября жители Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ливана. День Независимости отмечают 22 ноября жители Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжества в честь праздника проходят по всей стране, но особенно многолюдно будет в столице страны, Бейруте. Здесь традиционно состоится большой военный парад.
По его окончанию в небо поднимутся сотни красных, зеленых и белых воздушных шаров. Вечером граждан страны ждёт красочный фейерверк, танцевальные шоу и концертные выступления артистов. Президента Ливанской Республики с национальным праздником поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.