В Калифорнии самолёт врезался в дом и загорелся

Новости США. На жилой квартал в Калифорнии рухнул легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно врезалось в один из домов неподалеку от местной школы, после чего загорелось.
Новости США. На жилой квартал в Калифорнии рухнул легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно врезалось в один из домов неподалеку от местной школы, после чего загорелось.
В результате инцидента погибли 5 человек. Еще двоих, получивших травмы, доставили в больницу медики.
Крушение произошло вскоре после вылета самолета из аэропорта Фуллертон. Специалисты устанавливают причины происшествия.