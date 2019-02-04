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В Калифорнии самолёт врезался в дом и загорелся

04 февраля 2019 09:21
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Новости США. На жилой квартал в Калифорнии рухнул легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно врезалось в один из домов неподалеку от местной школы, после чего загорелось.

В Калифорнии самолёт врезался в дом и загорелся-1

В результате инцидента погибли 5 человек. Еще двоих, получивших травмы, доставили в больницу медики.

Крушение произошло вскоре после вылета самолета из аэропорта Фуллертон. Специалисты устанавливают причины происшествия.

В Калифорнии самолёт врезался в дом и загорелся-4

# Крушение # Фотофакт

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