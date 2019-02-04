Число жертв пожара в московском доме увеличилось до 7 человек

Новости России. Число жертв пожара в московском доме на Никитском бульваре достигло семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Личности погибших устанавливают эксперты.

Ещё двое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в больнице. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Не исключено, что под завалами еще могут находиться люди.