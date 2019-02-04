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Число жертв пожара в московском доме увеличилось до 7 человек

04 февраля 2019 11:50
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Новости России. Число жертв пожара в московском доме на Никитском бульваре достигло семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Личности погибших устанавливают эксперты.

Число жертв пожара в московском доме увеличилось до 7 человек-1

Ещё двое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в больнице. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Не исключено, что под завалами еще могут находиться люди.

Число жертв пожара в московском доме увеличилось до 7 человек-4

Напомним, пожар в жилом доме произошёл ночью. Огонь мгновенно распространился по старому зданию. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Ему был присвоен повышенный уровень сложности. Тушение заняло около трёх часов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания.

# Пожар в доме # Фотофакт

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