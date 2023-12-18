Неопределенность в планах Лондона по предоставлению помощи Киеву создает трудности для ВСУ, по словам советника Зеленского на условиях анонимности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Welt.

Из-за недостатка официального бюджета на военную помощь сложно спланировать и закупить оборудование, что может негативно сказаться на боевых операциях. А слухи о том, что в правительстве Великобритании возникли проблемы с финансами, могут привести к «эффекту домино».

При этом западная пресса констатирует усталость от украинского конфликта и снижение поддержки Зеленского. Отмечается, что с Москвой обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией. По мнению Кремля, западная военная помощь Украине только усугубляет конфликт.