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Советник Зеленского: если Британия сократит поддержку, то это создаст проблемы для ВСУ

18 декабря 2023 11:22
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Неопределенность в планах Лондона по предоставлению помощи Киеву создает трудности для ВСУ, по словам советника Зеленского на условиях анонимности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Welt.

Из-за недостатка официального бюджета на военную помощь сложно спланировать и закупить оборудование, что может негативно сказаться на боевых операциях. А слухи о том, что в правительстве Великобритании возникли проблемы с финансами, могут привести к «эффекту домино».

При этом западная пресса констатирует усталость от украинского конфликта и снижение поддержки Зеленского. Отмечается, что с Москвой обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией. По мнению Кремля, западная военная помощь Украине только усугубляет конфликт.

# Международная политика

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