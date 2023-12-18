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В ЕС выкинули вакцины от COVID-19 на 4 млрд евро из-за низкого спроса

18 декабря 2023 10:51
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Во время пандемии COVID-19 страны ЕС закупили и затем выбросили не менее 215 миллионов доз вакцин, что стоило налогоплательщикам 4 млрд евро. Об этом сообщает Politico, передает РИА Новости.

В общей же сложности страны ЕС получили 1,5 миллиарда доз, большая часть которых попала на свалки. Попытки переправить излишки в другие страны не удались из-за снижения спроса и трудностей с транспортировкой. В мае ВОЗ прекратила действие чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, объявленной в 2020 году в связи с пандемией.

# Медицина

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