В ЕС выкинули вакцины от COVID-19 на 4 млрд евро из-за низкого спроса

Во время пандемии COVID-19 страны ЕС закупили и затем выбросили не менее 215 миллионов доз вакцин, что стоило налогоплательщикам 4 млрд евро. Об этом сообщает Politico, передает РИА Новости.

В общей же сложности страны ЕС получили 1,5 миллиарда доз, большая часть которых попала на свалки. Попытки переправить излишки в другие страны не удались из-за снижения спроса и трудностей с транспортировкой. В мае ВОЗ прекратила действие чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, объявленной в 2020 году в связи с пандемией.