В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт

Высота его стен превышает 2 метра. Эта зимняя композиция уже открыта для посетителей.

По словам организаторов, это самый крупный в США лабиринт, сделанный из чистого прозрачного льда. При его сооружении были использованы 300 ледяных блоков, общим весом более 50 тонн. Их доставили в Вашингтон из штата Миссури.