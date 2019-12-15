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В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт

15 декабря 2019 11:55
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Новости США. В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт-1

Высота его стен превышает 2 метра. Эта зимняя композиция уже открыта для посетителей.

В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт-4

По словам организаторов, это самый крупный в США лабиринт, сделанный из чистого прозрачного льда. При его сооружении были использованы 300 ледяных блоков, общим весом более 50 тонн. Их доставили в Вашингтон из штата Миссури.

В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт-7

В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт-9

Для добавления праздничной атмосферы внутри лабиринта используется яркая подсветка. 

# Необычное # Фотофакт

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