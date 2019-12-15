Новости США. В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высота его стен превышает 2 метра. Эта зимняя композиция уже открыта для посетителей.
По словам организаторов, это самый крупный в США лабиринт, сделанный из чистого прозрачного льда. При его сооружении были использованы 300 ледяных блоков, общим весом более 50 тонн. Их доставили в Вашингтон из штата Миссури.
Для добавления праздничной атмосферы внутри лабиринта используется яркая подсветка.