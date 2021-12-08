В Австралии брошенный пёс спас более 100 коал

Новости Австралии. В Австралии брошенный пес по кличке Медведь помог спасти более 100 коал во время лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однажды хвостатого спасателя приняли в отряд поисковых собак университета в штате Квинсленд, где и обучили искать коал. Пес обладает особо острым нюхом и безграничной любовью к играм, поэтому свою работу выполняет на отлично.