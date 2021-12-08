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В Австралии брошенный пёс спас более 100 коал

08 декабря 2021 07:19
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Новости Австралии. В Австралии брошенный пес по кличке Медведь помог спасти более 100 коал во время лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австралии брошенный пёс спас более 100 коал-1

Однажды хвостатого спасателя приняли в отряд поисковых собак университета в штате Квинсленд, где и обучили искать коал. Пес обладает особо острым нюхом и безграничной любовью к играм, поэтому свою работу выполняет на отлично.  

В Австралии брошенный пёс спас более 100 коал-4

Собаку прозвали «лучом надежды» для пострадавших коал. За спасение ему даже выдали официальную награду от Международного фонда защиты животных.  

# Животные # Фотофакт

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