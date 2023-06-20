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В Атлантике продолжаются поиски пропавшего батискафа

20 июня 2023 07:44
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В Атлантическом океане продолжаются поиски пропавшего батискафа. Мини-подлодку использовали для экскурсий к обломкам «Титаника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Атлантике продолжаются поиски пропавшего батискафа-1

Как стало известно, один из пассажиров вышел на связь. Он сообщил, что команда в порядке и ожидает спасателей. Поисковая операция проходит примерно в тысяче километрах от американского побережья. В ней задействованы корабли и четыре самолета береговой охраны США и Канады. Подводный аппарат, на борту которого, по предварительной информации, находятся пять человек, пропал накануне. Экипаж перестал выходить на связь через полтора часа после погружения. В компании-владельце батискафа сообщили, что запаса кислорода хватит всего на 72 часа.

# ЧП # Фотофакт

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