В Атлантике продолжаются поиски пропавшего батискафа

Как стало известно, один из пассажиров вышел на связь. Он сообщил, что команда в порядке и ожидает спасателей. Поисковая операция проходит примерно в тысяче километрах от американского побережья. В ней задействованы корабли и четыре самолета береговой охраны США и Канады. Подводный аппарат, на борту которого, по предварительной информации, находятся пять человек, пропал накануне. Экипаж перестал выходить на связь через полтора часа после погружения. В компании-владельце батискафа сообщили, что запаса кислорода хватит всего на 72 часа.