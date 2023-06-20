В Атлантическом океане пропал батискаф, который доставлял туристов к затонувшему «Титанику»

В Атлантическом океане пропал батискаф, который использовался для доставки туристов к затонувшему лайнеру «Титаник». В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Пока неясно, сколько людей было в аппарате, пишет ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Экскурсии на «Титаник» стоили немалые деньги, сообщает Daily Mail. Она же приводит пример компании OceanGate Expeditions, которая предлагает осуществить спуск на судно за 250 тысяч долларов.

Обломки «Титаника» лежат на глубине 3,8 км, в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада. Они были найдены в 1985 году. В момент крушения лайнера в 1912 году на борту находились 2 224 человека, из которых 1 513 погибли.

Сообщается, что британский миллиардер Хамиш Хардинг, известный своими проектами в сфере авиации и опытными полетами в космос, возможно находится на борту туристического батискафа.