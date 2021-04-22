В Армении протестующие пытались заблокировать движение кортежа Пашиняна к правительственному зданию

Их требование неизменно – Никол Пашинян должен уйти в отставку.

Новости Армении. В Армении на фоне политического кризиса не прекращаются митинги противников власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 апреля они попытались заблокировать вход в здание правительства, приковав себя наручниками к воротам.

Демонстранты перекрывают дороги и срывают рабочие поездки премьера довольно часто. Накануне попытка заблокировать движение кортежа Пашиняна к правительственному особняку завершилась столкновениями с полицией и задержаниями.

Отметим, обстановка в Армении напряженная с момента подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 20 июня в стране должны состояться досрочные парламентские выборы.