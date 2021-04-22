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В Пакистане при взрыве около отеля погибли четыре человека. Предполагается, что целью боевиков был китайский посол

22 апреля 2021 09:52
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Новости Пакистана. Жертвами мощного взрыва в пакистанском городе Кветта стали четыре человека, еще 11 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане при взрыве около отеля погибли четыре человека. Предполагается, что целью боевиков был китайский посол-1

ЧП произошло на парковке у отеля. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Ответственность за атаку взяли на себя талибы.

В Пакистане при взрыве около отеля погибли четыре человека. Предполагается, что целью боевиков был китайский посол-4

Предполагается, что целью боевиков был китайский посол, который остановился в этой гостинице. Дипломат не пострадал, поскольку в момент взрыва находился в другом месте.

В Пакистане при взрыве около отеля погибли четыре человека. Предполагается, что целью боевиков был китайский посол-7

Боевики хотят независимости провинции Белуджистан от Пакистана, а также выступают против инфраструктурных проектов Китая в этом районе.

# Взрыв # Нонг Ронг # Фотофакт

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