В Пакистане при взрыве около отеля погибли четыре человека. Предполагается, что целью боевиков был китайский посол

Новости Пакистана. Жертвами мощного взрыва в пакистанском городе Кветта стали четыре человека, еще 11 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Жертвами мощного взрыва в пакистанском городе Кветта стали четыре человека, еще 11 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло на парковке у отеля. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Ответственность за атаку взяли на себя талибы.
Предполагается, что целью боевиков был китайский посол, который остановился в этой гостинице. Дипломат не пострадал, поскольку в момент взрыва находился в другом месте.
Боевики хотят независимости провинции Белуджистан от Пакистана, а также выступают против инфраструктурных проектов Китая в этом районе.