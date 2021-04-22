В Пакистане при взрыве около отеля погибли четыре человека. Предполагается, что целью боевиков был китайский посол

Новости Пакистана. Жертвами мощного взрыва в пакистанском городе Кветта стали четыре человека, еще 11 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на парковке у отеля. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Ответственность за атаку взяли на себя талибы.

Предполагается, что целью боевиков был китайский посол, который остановился в этой гостинице. Дипломат не пострадал, поскольку в момент взрыва находился в другом месте.