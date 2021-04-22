Впервые в истории из атмосферы Марса изъяли образец кислорода. Его удалось получить благодаря специальному устройству, установленному на борту американского марсохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преобразование углекислого газа в кислород открывает большие возможности для экспериментов. По мнению специалистов, в будущем это поможет получать и хранить кислород на Красной планете, производить топливо, а также обеспечить космонавтов пригодным для дыхания воздухом. Полученных 5 граммов кислорода хватило бы одному человеку на 10 минут.