В Аризоне в воздухе столкнулись два небольших самолета – два человека погибли

Второй рухнул на землю и загорелся. На его борту находились два человека, все они погибли. Расследованием причин катастрофы занимается Национальное агентство транспортной безопасности. Это уже пятая авиакатастрофа в США с начала года. Самая крупная произошла в конце января. 67 человек погибли в результате столкновения пассажирского лайнера с вертолетом. Через день в Филадельфии санитарный самолет рухнул на жилые дома, жертвами происшествия стали семь человек. В связи с этим Национальный авиационный комитет обратился к Конгрессу с просьбой о выделении экстренного финансирования отрасли. Деньги пойдут на модернизацию системы управления воздушным движением и укомплектование штата сотрудников.