СК РФ начал расследование убийства Михаила Лермонтова

В Следственном комитете РФ начато расследование убийства писателя Михаила Лермонтова. Об этом заявил народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев, ранее направивший в СК подобное обращение, пишет РИА Новости.

Он отметил, что следствие 1841 года было проведено недобросовестно, и эксперты в области судебной медицины и криминалистики давно говорили об этом.

По словам Бурляева, совместная работа с СК уже началась. Лермонтов родился в 1814 году и погиб в возрасте 26 лет.