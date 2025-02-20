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СК РФ начал расследование убийства Михаила Лермонтова

20 февраля 2025 07:49
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В Следственном комитете РФ начато расследование убийства писателя Михаила Лермонтова. Об этом заявил народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев, ранее направивший в СК подобное обращение, пишет РИА Новости.

СК РФ начал расследование убийства Михаила Лермонтова-1

Фото: pixabay

Он отметил, что следствие 1841 года было проведено недобросовестно, и эксперты в области судебной медицины и криминалистики давно говорили об этом.

По словам Бурляева, совместная работа с СК уже началась. Лермонтов родился в 1814 году и погиб в возрасте 26 лет.

# Михаил Лермонтов

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