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Переговоры о втором этапе перемирия в Газе пройдут на этой неделе

20 февраля 2025 07:43
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Переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнутся на этой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры о втором этапе перемирия в Газе пройдут на этой неделе-2

Первоначально предполагалось, что они пройдут 3 февраля, но затем их отложили. На новой встрече планируется решить один из наиболее острых вопросов – об управлении послевоенной Газой. В МИД Израиля заявили, что страна не потерпит дальнейшего присутствия ХАМАС в анклаве. Однако, если переговоры окажутся «конструктивными», Израиль продолжит участвовать в них, и режим прекращения огня будет продлен.

# Международная политика

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