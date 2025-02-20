Переговоры о втором этапе перемирия в Газе пройдут на этой неделе

Переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнутся на этой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначально предполагалось, что они пройдут 3 февраля, но затем их отложили. На новой встрече планируется решить один из наиболее острых вопросов – об управлении послевоенной Газой. В МИД Израиля заявили, что страна не потерпит дальнейшего присутствия ХАМАС в анклаве. Однако, если переговоры окажутся «конструктивными», Израиль продолжит участвовать в них, и режим прекращения огня будет продлен.