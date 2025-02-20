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В Финляндии остановили работу продуктовые магазины из-за забастовки работников

20 февраля 2025 07:45
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В Финляндии остановили работу продуктовые магазины. Причина – национальная забастовка работников сферы услуг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии остановили работу продуктовые магазины из-за забастовки работников-2

В ней участвуют около 100 тысяч человек, которые требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Благодаря тому, что профсоюзы предупредили жителей страны об акции протеста, люди успели запастись продуктами. Но поскольку стачка продолжится до субботы, у потребителей могут возникнуть проблемы. Некоторые магазины согласились работать по сокращенному графику.

# Акции протеста

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