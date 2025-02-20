В Финляндии остановили работу продуктовые магазины из-за забастовки работников

В ней участвуют около 100 тысяч человек, которые требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Благодаря тому, что профсоюзы предупредили жителей страны об акции протеста, люди успели запастись продуктами. Но поскольку стачка продолжится до субботы, у потребителей могут возникнуть проблемы. Некоторые магазины согласились работать по сокращенному графику.