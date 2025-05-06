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В Аризоне неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана

06 мая 2025 07:55
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Очередной случай массовой стрельбы в США. В Аризоне неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана. В результате инцидента трое человек убиты, в том числе подросток, еще пятеро получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аризоне неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана-2

Трагедия произошла в оживленном квартале города. По данным полиции, предположительно двое нападавших за несколько десятков секунд произвели около 30 выстрелов, после чего скрылись. Сейчас в городе проводится масштабная операция по поиску и поимке подозреваемых. По основной версии, ЧП носит криминальный характер. Как рассказали очевидцы, причиной стал конфликт, разгоревшийся между нападавшими и несколькими посетителями ресторана.

# ЧП # Стрельба в США # Новости США

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