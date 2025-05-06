Очередной случай массовой стрельбы в США. В Аризоне неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана. В результате инцидента трое человек убиты, в том числе подросток, еще пятеро получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в оживленном квартале города. По данным полиции, предположительно двое нападавших за несколько десятков секунд произвели около 30 выстрелов, после чего скрылись. Сейчас в городе проводится масштабная операция по поиску и поимке подозреваемых. По основной версии, ЧП носит криминальный характер. Как рассказали очевидцы, причиной стал конфликт, разгоревшийся между нападавшими и несколькими посетителями ресторана.