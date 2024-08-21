В Аргентине ввели карантин на судне из-за подозрения на оспу обезьян

Он сообщил, что симптомы, которые проявились у одного из членов команды, похожи на вирус. Чтобы исключить распространение болезни, было принято решение изолировать людей на судне. Теперь подняться на него смогут только медработники. А экипаж будет обязан соблюдать карантин до получения результатов тестов. В Аргентину судно прибыло из Бразилии, там пока не зафиксировано случаев этой болезни.