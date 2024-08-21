Немецкий оборонный концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов

Соглашение было заключено в 2022 году, но до сих пор Варшава не получила ни одного снаряда, хотя ждала целых 50 тысяч штук. Дело в том, что за реализацию проекта отвечал субподрядчик – это южноафриканская компания. Там не хотели, чтобы боеприпасы попали в Украину, поэтому правительство страны полностью заблокировало поставки. У самой же Польши нет мощностей для производства такого вида снарядов, так что теперь Варшаве придется искать новых оружейных поставщиков.