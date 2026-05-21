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В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину

21 мая 2026 08:11
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Сотни тысяч человек вышли на улицы столицы Аргентины, протестуя против лишения их доступной медицинской помощи. Причиной стало решение правительства сократить финансирование системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину-2

Спорное решение было принято в рамках плана жесткой экономии бюджета, разработанного президентом страны Хавьером Миллем. В результате в Аргентине практически не осталось бесплатной медицины, а оплатить коммерческое лечение граждане не могут из-за падения доходов и отсутствия страховок. Больницы, в свою очередь, не могут приобрести современное оборудование или материалы.

В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину-4

Алехо Курсио, врач-ординатор:
Как ординатор-педиатр, я всегда сталкиваюсь с большими трудностями в работе: постоянная нехватка ресурсов, проблемы с доступом к системе здравоохранения, и, как всегда, возникают экономические препятствия. Доступ к здравоохранению – это самая большая проблема, особенно для людей с низким доходом, по крайней мере, у нас в Кельмесе, где мы работаем. Там всегда есть проблемы или трудности с лечением или его продолжением.

Из-за режима жесткой экономии система здравоохранения стала испытывать острый дефицит специалистов. Низкие зарплаты, плохое оснащение больниц вынуждают врачей и младший медперсонал в поисках работы уезжать за границу. 

# Новости Аргентины

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