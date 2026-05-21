В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину

Сотни тысяч человек вышли на улицы столицы Аргентины, протестуя против лишения их доступной медицинской помощи. Причиной стало решение правительства сократить финансирование системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спорное решение было принято в рамках плана жесткой экономии бюджета, разработанного президентом страны Хавьером Миллем. В результате в Аргентине практически не осталось бесплатной медицины, а оплатить коммерческое лечение граждане не могут из-за падения доходов и отсутствия страховок. Больницы, в свою очередь, не могут приобрести современное оборудование или материалы.

Алехо Курсио, врач-ординатор:

Как ординатор-педиатр, я всегда сталкиваюсь с большими трудностями в работе: постоянная нехватка ресурсов, проблемы с доступом к системе здравоохранения, и, как всегда, возникают экономические препятствия. Доступ к здравоохранению – это самая большая проблема, особенно для людей с низким доходом, по крайней мере, у нас в Кельмесе, где мы работаем. Там всегда есть проблемы или трудности с лечением или его продолжением.

Из-за режима жесткой экономии система здравоохранения стала испытывать острый дефицит специалистов. Низкие зарплаты, плохое оснащение больниц вынуждают врачей и младший медперсонал в поисках работы уезжать за границу.