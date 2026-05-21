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В Германии обостряется конфликт вокруг попытки поглощения крупного финансового института

21 мая 2026 07:27
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В Германии на ежегодном собрании одного из крупнейших финансовых институтов ситуация перешла в открытую конфронтацию. Перед началом заседания сотрудники устроили жесткую акцию протеста: свистки, плакаты, корпоративные цвета. Требование одно – остановить попытку иностранного инвестора получить контроль. Атмосфера – максимально напряженная, протестующие говорят о «борьбе за выживание» компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии обостряется конфликт вокруг попытки поглощения крупного финансового института-2

Конфликт обострился после того, как зарубежная группа нарастила долю почти до уровня, позволяющего влиять на стратегические решения. Попытка выкупа была официально отклонена: руководство считает предложение заниженным и опасным для финансовой устойчивости. На собрании акционерам представили сильные показатели и долгосрочную стратегию, подчеркивая: компания способна развиваться самостоятельно и не нуждается в смене владельца. Экономисты предупреждают: если иностранная сторона продолжит наращивать влияние, это может привести к перераспределению активов, сокращению инвестпрограмм и дестабилизации рынка.

# Германия

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