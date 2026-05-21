Парламент Франции утвердил масштабный военный бюджет

Французский парламент утвердил обновленный закон о военном планировании на четыре года: «за» проголосовали 440 депутатов, «против» – 122, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон предусматривает масштабное усиление оборонного потенциала – на эти цели выделят 436 миллиардов евро. Основные приоритеты – наращивание производства боеприпасов и беспилотников, обновление парка истребителей и закупка современных танков, а также укрепление позиций Франции в космической сфере. Решение принято на фоне непростой экономической ситуации: государственный долг страны достиг 115 % ВВП (более трех триллионов евро), что обостряет дискуссии вокруг бюджета.