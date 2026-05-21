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Камерун усиливает борьбу с пластиковым кризисом

21 мая 2026 07:29
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В столице Камеруна – Яунде – пластиковый мусор стал фактором экологической опасности городской среды. Засоренные водостоки повышают риск наводнений в сезон дождей, а отходы загрязняют почву и водоемы. Власти признают: система обращения с отходами не справляется с объемами, и проблема требует срочных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камерун усиливает борьбу с пластиковым кризисом-2

Но в одном из районов города молодые ремесленники нашли способ превратить отходы в ресурс. Использованные мешки из‑под удобрений и риса собирают, моют, обеззараживают и перерабатывают в многоразовые сумки и хозяйственные изделия. Это не только снижает нагрузку на городскую среду, но и создает рабочие места.

Камерун усиливает борьбу с пластиковым кризисом-4

Эзети Филипп Жак, ремесленник:
Я родом с севера Камеруна. Когда приехал в Яунде, братья научили меня этому ремеслу. С тех пор оно помогает мне зарабатывать на жизнь вдали от дома. Некоторые мешки, особенно из‑под удобрений, могут быть токсичными, поэтому мы очень осторожны. Мы тщательно моем их с моющими средствами и полностью высушиваем перед тем, как шить.

Камерун усиливает борьбу с пластиковым кризисом-6

Армандо Кану, экологический эксперт:
Такие инициативы уменьшают объем пластиковых отходов в городах и создают добавленную стоимость, которая работает на развитие циркулярной экономики.

Экологи предупреждают: плохо управляемые пластиковые отходы угрожают здоровью людей и инфраструктуре. Власти Камеруна заявляют, что готовят новые меры по усилению контроля за утилизацией и поддержке локальных инициатив. А молодые мастера из Яунде уже показывают, что отходы могут стать экономической возможностью. В городе, который борется с растущим объемом мусора, они создают рабочие места, что укрепляет надежду на лучшее будущее.

# Камерун

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