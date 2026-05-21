Камерун усиливает борьбу с пластиковым кризисом

В столице Камеруна – Яунде – пластиковый мусор стал фактором экологической опасности городской среды. Засоренные водостоки повышают риск наводнений в сезон дождей, а отходы загрязняют почву и водоемы. Власти признают: система обращения с отходами не справляется с объемами, и проблема требует срочных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но в одном из районов города молодые ремесленники нашли способ превратить отходы в ресурс. Использованные мешки из‑под удобрений и риса собирают, моют, обеззараживают и перерабатывают в многоразовые сумки и хозяйственные изделия. Это не только снижает нагрузку на городскую среду, но и создает рабочие места.

Эзети Филипп Жак, ремесленник:

Я родом с севера Камеруна. Когда приехал в Яунде, братья научили меня этому ремеслу. С тех пор оно помогает мне зарабатывать на жизнь вдали от дома. Некоторые мешки, особенно из‑под удобрений, могут быть токсичными, поэтому мы очень осторожны. Мы тщательно моем их с моющими средствами и полностью высушиваем перед тем, как шить.