Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане

Новости Азербайджана. Сбор самой дорогой специи в мире — шафрана — начался в Азербайджане. Ее особенно любят на востоке: за пользу для здоровья и красивый цвет блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветет шафран или крокус один раз в год: поздней осенью. Собирают его вручную.