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Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане

27 ноября 2018 08:32
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Новости Азербайджана. Сбор самой дорогой специи в мире — шафрана — начался в Азербайджане. Ее особенно любят на востоке: за пользу для здоровья и красивый цвет блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветет шафран или крокус один раз в год: поздней осенью. Собирают его вручную.

Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане-1

Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане-3

Чтобы получить килограмм пряностей, нужно заготовить 300 тысяч цветков. Этим и оправдана стоимость специи. 1 грамм на местном рынке стоит примерно 10 долларов.

Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане-6

Правильно высушенный шафран может храниться годами, главное беречь его от солнечных лучей. Азербайджанские повара советуют добавлять его абсолютно во все блюда.

Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане-9

Местные говорят, что самый вкусный плов может быть только с шафраном.

# Растения и цветы # Фотофакт

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