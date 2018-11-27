Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане
Новости Азербайджана. Сбор самой дорогой специи в мире — шафрана — начался в Азербайджане. Ее особенно любят на востоке: за пользу для здоровья и красивый цвет блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветет шафран или крокус один раз в год: поздней осенью. Собирают его вручную.
Чтобы получить килограмм пряностей, нужно заготовить 300 тысяч цветков. Этим и оправдана стоимость специи. 1 грамм на местном рынке стоит примерно 10 долларов.
Правильно высушенный шафран может храниться годами, главное беречь его от солнечных лучей. Азербайджанские повара советуют добавлять его абсолютно во все блюда.
Местные говорят, что самый вкусный плов может быть только с шафраном.