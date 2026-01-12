В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов

Аргентина активно борется с лесными пожарами в провинции Чубут, которая расположена в южной части страны, недалеко от Анд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аргентина активно борется с лесными пожарами в провинции Чубут, которая расположена в южной части страны, недалеко от Анд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта область является популярным туристическим направлением благодаря своей природной красоте. Однако в последние дни здесь произошли крупные пожары, которые уничтожили большие территории леса.
Местные жители и добровольцы присоединились к действиям властей, чтобы сдержать огонь и предотвратить дальнейшее распространение пламени. В нынешней ситуации, по словам очевидцев, правительство действует недостаточно эффективно, а масштабы пожара требуют более решительных мер.
Пабло Джордано:
Мы делаем это по собственной воле. Многие покупают резервуары, но у них нет насоса, мы пополняем запасы воды. Но также случаются вторичные пожары, которые возобновляются с изменением ветра, а бригады работают с самыми крупными и серьезными участками. Существует много спонтанных организаций со стороны людей, чисто добровольных, что приводит к некоторому хаосу. Но мы справляемся. Правительство делает слишком мало, поэтому людям придется взять ответственность на себя. Именно люди спасают ситуацию.
Местные власти заявили, что пострадало около 5,5 тысяч гектаров лесных массивов. Специалисты продолжают работать над ликвидацией пожара, одновременно призывая жителей и добровольцев оставаться осторожными и соблюдать меры безопасности. Эти пожары – серьезный вызов для региона, поскольку он сталкивается с последствиями климатических изменений, что увеличивает риск таких происшествий.
Около 23 тысяч домохозяйств во Франции остаются без электричества из-за мощного циклона.