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В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов

12 января 2026 09:14
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Аргентина активно борется с лесными пожарами в провинции Чубут, которая расположена в южной части страны, недалеко от Анд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов-2

Эта область является популярным туристическим направлением благодаря своей природной красоте. Однако в последние дни здесь произошли крупные пожары, которые уничтожили большие территории леса.

В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов-4

Местные жители и добровольцы присоединились к действиям властей, чтобы сдержать огонь и предотвратить дальнейшее распространение пламени. В нынешней ситуации, по словам очевидцев, правительство действует недостаточно эффективно, а масштабы пожара требуют более решительных мер.

В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов-6

Пабло Джордано:
Мы делаем это по собственной воле. Многие покупают резервуары, но у них нет насоса, мы пополняем запасы воды. Но также случаются вторичные пожары, которые возобновляются с изменением ветра, а бригады работают с самыми крупными и серьезными участками. Существует много спонтанных организаций со стороны людей, чисто добровольных, что приводит к некоторому хаосу. Но мы справляемся. Правительство делает слишком мало, поэтому людям придется взять ответственность на себя. Именно люди спасают ситуацию. 

В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов-8

Местные власти заявили, что пострадало около 5,5 тысяч гектаров лесных массивов. Специалисты продолжают работать над ликвидацией пожара, одновременно призывая жителей и добровольцев оставаться осторожными и соблюдать меры безопасности. Эти пожары – серьезный вызов для региона, поскольку он сталкивается с последствиями климатических изменений, что увеличивает риск таких происшествий.

Около 23 тысяч домохозяйств во Франции остаются без электричества из-за мощного циклона.

# Пожар # Новости Аргентины

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