В Аргентине борются с лесными пожарами – пострадало около 5,5 тыс. га массивов

Аргентина активно борется с лесными пожарами в провинции Чубут, которая расположена в южной части страны, недалеко от Анд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта область является популярным туристическим направлением благодаря своей природной красоте. Однако в последние дни здесь произошли крупные пожары, которые уничтожили большие территории леса.

Местные жители и добровольцы присоединились к действиям властей, чтобы сдержать огонь и предотвратить дальнейшее распространение пламени. В нынешней ситуации, по словам очевидцев, правительство действует недостаточно эффективно, а масштабы пожара требуют более решительных мер.

Пабло Джордано:

Мы делаем это по собственной воле. Многие покупают резервуары, но у них нет насоса, мы пополняем запасы воды. Но также случаются вторичные пожары, которые возобновляются с изменением ветра, а бригады работают с самыми крупными и серьезными участками. Существует много спонтанных организаций со стороны людей, чисто добровольных, что приводит к некоторому хаосу. Но мы справляемся. Правительство делает слишком мало, поэтому людям придется взять ответственность на себя. Именно люди спасают ситуацию.