Грузовик на скорости въехал в толпу демонстрантов в Лос-Анджелесе

В США произошло очередное громкое происшествие. В Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу митингующих в поддержку иранского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП на улице находились более 3 000 участников акции.

По предварительным данным, пострадали два человека, обошлось без жертв. Водитель пытался скрыться, но был остановлен митингующими. Они вытащили водителя из машины, разбив стекла, после чего устроили над ним самосуд. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось отбивать мужчину от разъяренной толпы. С различными травмами он доставлен в больницу. Сейчас следователи выясняют мотивы произошедшего.