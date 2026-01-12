Прямой эфир

Грузовик на скорости въехал в толпу демонстрантов в Лос-Анджелесе

12 января 2026 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США произошло очередное громкое происшествие. В Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу митингующих в поддержку иранского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП на улице находились более 3 000 участников акции.

Грузовик на скорости въехал в толпу демонстрантов в Лос-Анджелесе-2

По предварительным данным, пострадали два человека, обошлось без жертв. Водитель пытался скрыться, но был остановлен митингующими. Они вытащили водителя из машины, разбив стекла, после чего устроили над ним самосуд. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось отбивать мужчину от разъяренной толпы. С различными травмами он доставлен в больницу. Сейчас следователи выясняют мотивы произошедшего.

Около 23 тысяч домохозяйств во Франции остаются без электричества.

# США # ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
«Если бы не я». Трамп заявил, что спас НАТО от развала
12 января 2026 08:12

«Если бы не я». Трамп заявил, что спас НАТО от развала

Дальность полета более 500 км. Британия разработает для Киева ракеты Nightfall
12 января 2026 07:58

Дальность полета более 500 км. Британия разработает для Киева ракеты Nightfall

Стоимость золота обновила исторический максимум – выше 4600$ за унцию
12 января 2026 07:48

Стоимость золота обновила исторический максимум – выше 4600$ за унцию