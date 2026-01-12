«Если бы не я». Трамп заявил, что спас НАТО от развала

По словам лидера США Дональда Трампа, именно он «спас НАТО», подчеркивая, что альянс мог бы перестать действовать, не окажи он давление на своих союзников с целью увеличить расходы на оборону. Об этом пишет ТАСС.

«НАТО бы не было, если бы я не являлся президентом», – считает Трамп.

Как отметил президент, выход США из блока сэкономил бы значительные средства, хотя в настоящее время он считает отношения с НАТО хорошими.

В то же время Трамп высказал сомнения в том, что союзники готовы прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости.

Ранее его противники, в том числе бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, уверяли, что Трамп неоднократно рассматривал подобный шаг.

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