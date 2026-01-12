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«Если бы не я». Трамп заявил, что спас НАТО от развала

12 января 2026 08:12
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«Если бы не я». Трамп заявил, что спас НАТО от развала-0

По словам лидера США Дональда Трампа, именно он «спас НАТО», подчеркивая, что альянс мог бы перестать действовать, не окажи он давление на своих союзников с целью увеличить расходы на оборону. Об этом пишет ТАСС.

«НАТО бы не было, если бы я не являлся президентом», – считает Трамп.

Как отметил президент, выход США из блока сэкономил бы значительные средства, хотя в настоящее время он считает отношения с НАТО хорошими.

В то же время Трамп высказал сомнения в том, что союзники готовы прийти на помощь Вашингтону в случае необходимости. 
Ранее его противники, в том числе бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, уверяли, что Трамп неоднократно рассматривал подобный шаг.

Фото: pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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