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Рейтинг Макрона упал до рекордных 17%

31 октября 2024 06:57
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Рейтинг действующего президента Франции Эммануэля Макрона снизился до рекордных 17 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг Макрона упал до рекордных 17%-2

Основной причиной аналитики считают роспуск парламента и назначение внеочередных выборов. На фоне проблем в экономике и серьезного кризиса в социальной сфере за месяц рейтинг руководителя страны потерял 5 %. Нынешний показатель ниже, чем в пиковый момент протестов «желтых жилетов». Еще 78 % опрошенных отметили, что недовольны деятельностью Макрона.

# Международная политика

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