Рейтинг Макрона упал до рекордных 17%

Основной причиной аналитики считают роспуск парламента и назначение внеочередных выборов. На фоне проблем в экономике и серьезного кризиса в социальной сфере за месяц рейтинг руководителя страны потерял 5 %. Нынешний показатель ниже, чем в пиковый момент протестов «желтых жилетов». Еще 78 % опрошенных отметили, что недовольны деятельностью Макрона.