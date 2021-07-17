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В Англии резко повысилась температура. Посмотрите, как спасают от жары лемуров в Лондонском зоопарке

17 июля 2021 13:15
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Новости Великобритании. Жарко сегодня не только в Беларуси. В Лондонском зоопарке, чтобы его обитатели легче переносили знойную погоду, их кормят льдом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Англии резко повысилась температура. Посмотрите, как спасают от жары лемуров в Лондонском зоопарке-1

Специально для лемуров приготовили лакомство из фруктовых соков и воды, смешанных с семенами.

В Англии резко повысилась температура. Посмотрите, как спасают от жары лемуров в Лондонском зоопарке-4

В Англии 17 июля зафиксировано резкое повышение температуры. В службе общественного здравоохранения призвали население принять меры, чтобы сохранять хладнокровие в зверской жаре.

В Англии резко повысилась температура. Посмотрите, как спасают от жары лемуров в Лондонском зоопарке-7

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# Зоопарк # Фотофакт

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