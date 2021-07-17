В Англии резко повысилась температура. Посмотрите, как спасают от жары лемуров в Лондонском зоопарке

Новости Великобритании. Жарко сегодня не только в Беларуси. В Лондонском зоопарке, чтобы его обитатели легче переносили знойную погоду, их кормят льдом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Жарко сегодня не только в Беларуси. В Лондонском зоопарке, чтобы его обитатели легче переносили знойную погоду, их кормят льдом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специально для лемуров приготовили лакомство из фруктовых соков и воды, смешанных с семенами.
В Англии 17 июля зафиксировано резкое повышение температуры. В службе общественного здравоохранения призвали население принять меры, чтобы сохранять хладнокровие в зверской жаре.