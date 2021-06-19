Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары

Новости Беларуси. Кубики льда, замороженные фрукты и овощи. Специальное меню подготовили для обитателей Берлинского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кубики льда, замороженные фрукты и овощи. Специальное меню подготовили для обитателей Берлинского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Германия изнывает от жары, трудно переносят ее и животные.
В пятницу был установлен июньский максимум – температура воздуха +35°С, в субботу и воскресенье (19 и 20 июня) будет еще горячее.
Такую температуру обещают синоптики и у нас на предстоящей неделе.
Уже 19 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Местами будет до +32°С градусов.