Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары

Новости Беларуси. Кубики льда, замороженные фрукты и овощи. Специальное меню подготовили для обитателей Берлинского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия изнывает от жары, трудно переносят ее и животные.

В пятницу был установлен июньский максимум – температура воздуха +35°С, в субботу и воскресенье (19 и 20 июня) будет еще горячее.

Такую температуру обещают синоптики и у нас на предстоящей неделе.