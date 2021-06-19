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Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары

19 июня 2021 12:14
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Новости Беларуси. Кубики льда, замороженные фрукты и овощи. Специальное меню подготовили для обитателей Берлинского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары-1

Германия изнывает от жары, трудно переносят ее и животные.

Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары-4

В пятницу был установлен июньский максимум – температура воздуха +35°С, в субботу и воскресенье (19 и 20 июня) будет еще горячее.

Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары-7

Такую температуру обещают синоптики и у нас на предстоящей неделе.

Всем бы так. Посмотрите, как звери в Берлинском зоопарке спасаются от жары-10

Уже 19 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Местами будет до +32°С градусов.

# Зоопарк # Фотофакт

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