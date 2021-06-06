Детёныши мексиканского волка впервые появились на публике в Мехико. Вот как они выглядят

Новости Мексики. Впервые на публике. Многодетное семейство появилось в зоопарке Мехико. Сразу пять щенят мексиканского серого волка родились весной 2021 года в неволе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Впервые на публике. Многодетное семейство появилось в зоопарке Мехико. Сразу пять щенят мексиканского серого волка родились весной 2021 года в неволе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вид этот довольно редкий в Северной Америке. На всем континенте в дикой природе осталось лишь несколько сотен хищников.
Их десятилетиями истребляли фермеры, опасаясь за сохранность домашнего скота. Теперь мексиканские волки взяты под охрану.