Детёныши мексиканского волка впервые появились на публике в Мехико. Вот как они выглядят

Новости Мексики. Впервые на публике. Многодетное семейство появилось в зоопарке Мехико. Сразу пять щенят мексиканского серого волка родились весной 2021 года в неволе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вид этот довольно редкий в Северной Америке. На всем континенте в дикой природе осталось лишь несколько сотен хищников.