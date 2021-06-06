Прямой эфир

Детёныши мексиканского волка впервые появились на публике в Мехико. Вот как они выглядят

06 июня 2021 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Впервые на публике. Многодетное семейство появилось в зоопарке Мехико. Сразу пять щенят мексиканского серого волка родились весной 2021 года в неволе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детёныши мексиканского волка впервые появились на публике в Мехико. Вот как они выглядят-1

Вид этот довольно редкий в Северной Америке. На всем континенте в дикой природе осталось лишь несколько сотен хищников.

Детёныши мексиканского волка впервые появились на публике в Мехико. Вот как они выглядят-4

Их десятилетиями истребляли фермеры, опасаясь за сохранность домашнего скота. Теперь мексиканские волки взяты под охрану.

# Зоопарк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Памятная дата в истории. 77 лет назад был открыт Западный фронт в Европе во Второй мировой войне
06 июня 2021 11:40

Памятная дата в истории. 77 лет назад был открыт Западный фронт в Европе во Второй мировой войне

Корреспондент «Аль-Джазиры» был арестован в Иерусалиме по обвинению в нападении на полицейских
06 июня 2021 11:37

Корреспондент «Аль-Джазиры» был арестован в Иерусалиме по обвинению в нападении на полицейских

В Афинах +28, в Москве +19. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 июня
06 июня 2021 04:51

В Афинах +28, в Москве +19. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 июня