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Полянский: мир многое узнает об Украине и Канаде после СВО

13 ноября 2023 07:36
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Первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский надеется, что после окончания спецоперации мировое сообщество сможет больше разузнать о происходящем в Украине и Канаде, в которых открыто героизируют нацистов. Об этом передает РИА Новости.

Полянский отметил, что чествование эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады – это лишь «вершина айсберга». Он также обвинил правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что оно оказывает содействие неонацистской идеологии.

Ранее, в конце сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание пригласили 98-летнего Хунку, которого представили как украино-канадского ветерана Второй мировой войны. После этого разразился скандал, когда стало известно, что Хунка проходил службу в составе «Галичины». Это привело к возмущению в России, Беларуси, Польше и в других странах. Спикер палаты общин Энтони Рота взял на себя вину за приглашение Хунки и ушел в отставку.

# Международная политика

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