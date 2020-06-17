В Амстердаме собирают подписи за сокращение числа туристов в городе

Новости Нидерландов. Устали от шума, очередей и мусора: жители Амстердама собирают подписи за сокращение числа туристов в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. Устали от шума, очередей и мусора: жители Амстердама собирают подписи за сокращение числа туристов в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петицию подписали уже свыше 18 тысяч человек. Если согласных с этой инициативой наберётся 27 тысяч, по данному вопросу проведут референдум.
Люди требуют ввести лимит на проживание иностранных гостей на ближайшие пять лет, а также запретить открытие новых гостиниц и аренду жилья для отдыха.
Кроме того, подписавшиеся предлагают повысить туристические налоги.