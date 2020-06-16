Напавшему на полицейских в Москве назначат психологическую экспертизу

Новости России. Экстремистская версия является основной в деле о нападении на полицейских в Москве. В ходе обыска в квартире 25-летнего подозреваемого была обнаружена экстремистская литература, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению полиции, мужчина тщательно готовился к атаке. Сейчас он находится под стражей. Позже ему назначат психиатрическую экспертизу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.