Напавшему на полицейских в Москве назначат психологическую экспертизу

Новости России. Экстремистская версия является основной в деле о нападении на полицейских в Москве. В ходе обыска в квартире 25-летнего подозреваемого была обнаружена экстремистская литература, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Экстремистская версия является основной в деле о нападении на полицейских в Москве. В ходе обыска в квартире 25-летнего подозреваемого была обнаружена экстремистская литература, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению полиции, мужчина тщательно готовился к атаке. Сейчас он находится под стражей. Позже ему назначат психиатрическую экспертизу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел на Ленинском проспекте, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси для проверки документов. Внезапно проходивший мимо молодой человек открыл по правоохранителям огонь из травматического оружия. Двое полицейских пострадали. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.