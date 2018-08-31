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В Амстердаме неизвестный ранил ножом двух человек

31 августа 2018 19:04
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Новости Нидерландов. Два человека пострадали на центральном вокзале Амстердама в результате нападения неизвестного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Амстердаме неизвестный ранил ножом двух человек-1

Полицейские оперативно отреагировали на ситуацию. Чтобы обезвредить мужчину, пришлось применить оружие. Подозреваемый был ранен, после чего правоохранители его арестовали. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Как выяснилось позже, драка произошла на платформе, в ходе потасовки один из мужчин достал холодное оружие.

# Нападение # Фотофакт

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