В Амстердаме неизвестный ранил ножом двух человек

Новости Нидерландов. Два человека пострадали на центральном вокзале Амстердама в результате нападения неизвестного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские оперативно отреагировали на ситуацию. Чтобы обезвредить мужчину, пришлось применить оружие. Подозреваемый был ранен, после чего правоохранители его арестовали. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Как выяснилось позже, драка произошла на платформе, в ходе потасовки один из мужчин достал холодное оружие.