При взрыве на оборонном заводе в Нижегородской области погибли 3 человека

Новости России. Еще четверо рабочих получили серьезные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие госпитализированы. ЧП произошло в цеху утилизации мин. После взрыва пламя распространилось на 100 квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности. К этому моменту возгорание удалось ликвидировать. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших рабочих.