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При взрыве на оборонном заводе в Нижегородской области погибли 3 человека

31 августа 2018 13:43
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Новости России. Еще четверо рабочих получили серьезные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве на оборонном заводе в Нижегородской области погибли 3 человека-1

Пострадавшие госпитализированы. ЧП произошло в цеху утилизации мин. После взрыва пламя распространилось на 100 квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности. К этому моменту возгорание удалось ликвидировать. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших рабочих.

При взрыве на оборонном заводе в Нижегородской области погибли 3 человека-4

При взрыве на оборонном заводе в Нижегородской области погибли 3 человека-6

 

# Взрыв # Фотофакт

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