Видеофакт. Норвежец едва не угодил в пасть акулы во время отдыха на Филиппинах

Новости Филиппин. Боящийся акул норвежец едва не оказался в пасти у гигантской рыбы во время отдыха на Филиппинах. Как сообщает Daily Mail, 49-летний Гейр Йохансен занимался дайвингом возле берега одного из островов, когда рядом появилась китовая акула. Животное не пыталось напасть, а просто всасывало воду.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Caters Clips

Гейр раньше боялся акул и открытой воды. Норвежец решил попытаться побороть свой страх и подплыл к животному, чтобы сделать несколько фотографий. В определённый момент мужчина оказался слишком близко и его начало засасывать. Китовые акулы питаются преимущественно планктоном, однако дайвер запаниковал. Сначала он был на расстоянии четырёх метров, но затем его подтянуло прямо к пасти акулы. После этого животное, которому норвежец мешал есть, дважды оттолкнуло его головой в сторону.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Caters Clips