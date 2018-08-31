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Видеофакт. Норвежец едва не угодил в пасть акулы во время отдыха на Филиппинах

31 августа 2018 13:35
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Новости Филиппин. Боящийся акул норвежец едва не оказался в пасти у гигантской рыбы во время отдыха на Филиппинах.  

Как сообщает Daily Mail, 49-летний Гейр Йохансен занимался дайвингом возле берега одного из островов, когда рядом появилась китовая акула. Животное не пыталось напасть, а просто всасывало воду.  

Видеофакт. Норвежец едва не угодил в пасть акулы во время отдыха на Филиппинах-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Caters Clips  

Гейр раньше боялся акул и открытой воды. Норвежец решил попытаться побороть свой страх и подплыл к животному, чтобы сделать несколько фотографий.  

В определённый момент мужчина оказался слишком близко и его начало засасывать. Китовые акулы питаются преимущественно планктоном, однако дайвер запаниковал. Сначала он был на расстоянии четырёх метров, но затем его подтянуло прямо к пасти акулы. После этого животное, которому норвежец мешал есть, дважды оттолкнуло его головой в сторону.  

Видеофакт. Норвежец едва не угодил в пасть акулы во время отдыха на Филиппинах-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Caters Clips  

Позже мужчина рассказал, что произошедшее совершенно не избавило его от страха перед акулами.  

Летом 2018 года в Китае прошёл дождь из осьминогов и креветок.  

Феномен называется «Дождь из животных» – здесь подробности.  

# Животные # Гейр Йохансен # Видеофакт

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