Массовые акции протеста охватили Аргентину из-за программы сокращения бюджетных расходов

Новости Аргентины. Столицу Аргентины охватили масштабные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч человек прошли маршем по центру города, выражая недовольство планами по ограничению государственного участия в финансировании вузов и экономической политикой.

Страна погрязла в финансовом кризисе. Только за два дня курс доллара к аргентинскому песо вырос примерно на 20 %. Люди опасаются повторения дефолта 2001-го года.