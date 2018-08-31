Массовые акции протеста охватили Аргентину из-за программы сокращения бюджетных расходов

Новости Аргентины. Столицу Аргентины охватили масштабные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Столицу Аргентины охватили масштабные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки тысяч человек прошли маршем по центру города, выражая недовольство планами по ограничению государственного участия в финансировании вузов и экономической политикой.
Страна погрязла в финансовом кризисе. Только за два дня курс доллара к аргентинскому песо вырос примерно на 20 %. Люди опасаются повторения дефолта 2001-го года.
Однако правительство уверяет, что угрозы экономике нет. При этом Буэнос-Айрес попросил Международный валютный фонд ускорить перевод очередного транша финансовой помощи.