В Америке снимают шоу с участием собак, которые ищут хозяев

В Америке в помощь приютам для бездомным животным включилось телевидение. Начиная с 2005 года там снимают программу, имитирующую игру в американский футбол, похожую на «Суперкубок» с использованием щенков. В шоу участвуют собачки, играющие на модельном стадионе, с комментариями об их действиях.

Дэн Шахнер, судья Рuppy bow:

В этом году я с гордостью сообщаю, что у нас больше пригодных для усыновления щенков, чем когда-либо прежде. Более 100 из многих штатов. У нас даже есть щенок с карибского острова Доминика, интернациональный щенок, Какао-Боб, так что присматривайте за ней.