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Финляндия строит забор на границе с Россией

28 февраля 2023 14:36
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В Финляндии приступили к возведению забора на границе с Российской Федерацией в районе погранперехода Иматра. Работы стартовали в понедельник, 27 февраля. На первом этапе планируется соорудить ограждение протяженностью в три километра, пишет РИА Новости. Срок окончания работ – лето 2023 года.

Всего в планах финской стороны возвести забор на границе протяженностью в семьдесят километров. Сообщается, что на эти цели выделено около 140 млн евро. Решение о строительстве ограждения на финско-российской границе поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин. 

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# Международная политика # Новости Финляндии

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