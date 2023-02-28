Манильская группа по защите прав животных открыла приют для свиданий. Там можно найти себе пушистого друга

Необычный проект запустила Манильская группа по защите прав животных. На весь февраль она открыла свой приют для свиданий. Нет, не подумайте, что пары выбирают для домашних любимцев. Цель – найти новых хозяев тем, кто оказался в беде.

Люсиль Вагас, волонтер: Я чувствую, что этим существам нужно больше любви от тех, кто на самом деле может дать больше. И и мы, люди, просто склонны игнорировать тот факт, что есть существа, а не только люди, которым тоже нужна любовь.

В общем, если вы не готовы привести в свой дом кошку или собаку, то можно с ними просто сходить на свидание. Но с собой в кармане надо иметь 20 долларов. Во столько оценили услугу. В нее включено время общения с пушистым компаньонам, а также закуски и прохладительные напитки. Ну а если за такое свидание между человеком и животным заискриться чувство, четвероногого друга можно увести к себе домой. В настоящее время в этом приюте находится более 240 спасенных животных, большинство из которых стали жертвами жестокого обращения или отсутствия заботы о них.