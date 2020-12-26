В американском Нэшвилле взорвали автомобиль. Есть пострадавшие

Новости США. В американском Нэшвилле расследуют обстоятельства взрыва автомобиля, в результате которого пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.

Правоохранители прибыли в один из районов города после сообщений о стрельбе. Там обнаружили машину, в которой неизвестные включили аудиозапись с предупреждением о том, что через 15 минут сработает детонатор.

После взрыва все было в огне, в соседних домах выбило стекла. Повреждено здание, в котором находится офис сотового оператора.