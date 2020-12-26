В Дагестане предотвратили взрыв. В тайнике террористов нашли оружие и взрывчатку

Новости России. В Махачкале задержаны четверо террористов, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.
Новости России. В Махачкале задержаны четверо террористов, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.
Они планировали взрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД.
В оборудованном террористами тайнике обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, а в мобильных телефонах – переписка с координаторами за рубежом. Возбуждено уголовное дело.