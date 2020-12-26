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В Дагестане предотвратили взрыв. В тайнике террористов нашли оружие и взрывчатку

26 декабря 2020 12:40
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Новости России. В Махачкале задержаны четверо террористов, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.

В Дагестане предотвратили взрыв. В тайнике террористов нашли оружие и взрывчатку-1

В Дагестане предотвратили взрыв. В тайнике террористов нашли оружие и взрывчатку-3

Они планировали взрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД.

В Дагестане предотвратили взрыв. В тайнике террористов нашли оружие и взрывчатку-6

В оборудованном террористами тайнике обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, а в мобильных телефонах –  переписка с координаторами за рубежом. Возбуждено уголовное дело.

# Теракт # Фотофакт

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