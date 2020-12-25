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В Тамбове предотвращён теракт. 17-летний студент хотел применить самодельное взрывное устройство

25 декабря 2020 13:27
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Новости России. В Тамбове предотвращен теракт. Атаку готовил 17-летний студент местного колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Способ изготовления бомбы злоумышленник узнал из интернета.

В Тамбове предотвращён теракт. 17-летний студент хотел применить самодельное взрывное устройство-1

Сотрудники ФСБ обнаружили в квартире молодого человека соответствующие вещества и компоненты, а также подробные инструкции по созданию бомбы.

В Тамбове предотвращён теракт. 17-летний студент хотел применить самодельное взрывное устройство-4

Мотивы злоумышленника пока неизвестны, однако в Следственном комитете сообщили, что задержанный был сторонником «деструктивных субкультур». Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

# Теракт # Фотофакт

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