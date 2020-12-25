В Тамбове предотвращён теракт. 17-летний студент хотел применить самодельное взрывное устройство
Новости России. В Тамбове предотвращен теракт. Атаку готовил 17-летний студент местного колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Способ изготовления бомбы злоумышленник узнал из интернета.
Сотрудники ФСБ обнаружили в квартире молодого человека соответствующие вещества и компоненты, а также подробные инструкции по созданию бомбы.
Мотивы злоумышленника пока неизвестны, однако в Следственном комитете сообщили, что задержанный был сторонником «деструктивных субкультур». Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.