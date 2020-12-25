Полицейский в Огайо застрелил афроамериканца. Убитый был безоружен

Новости США. Сотрудник полиции в штате Огайо застрелил безоружного афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Сотрудник полиции в штате Огайо застрелил безоружного афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страж правопорядка прибыл на вызов, поскольку местные жители пожаловались на шум. Рядом с домом он заметил темнокожего человека и ему показалось, что тот может быть вооружен.
Причины, по которым полицейский начал стрелять, не уточняются.
Афроамериканец был убит на месте, оружия при нем не оказалось. Инцидент был зафиксирован на нагрудную камеру полицейского. Офицера отстранили от службы, ведется внутреннее расследование.