Полицейский в Огайо застрелил афроамериканца. Убитый был безоружен

Новости США. Сотрудник полиции в штате Огайо застрелил безоружного афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страж правопорядка прибыл на вызов, поскольку местные жители пожаловались на шум. Рядом с домом он заметил темнокожего человека и ему показалось, что тот может быть вооружен. Причины, по которым полицейский начал стрелять, не уточняются.