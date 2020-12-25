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Полицейский в Огайо застрелил афроамериканца. Убитый был безоружен

25 декабря 2020 19:42
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Новости США. Сотрудник полиции в штате Огайо застрелил безоружного афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейский в Огайо застрелил афроамериканца. Убитый был безоружен-1

Страж правопорядка прибыл на вызов, поскольку местные жители пожаловались на шум. Рядом с домом он заметил темнокожего человека и ему показалось, что тот может быть вооружен.

Причины, по которым полицейский начал стрелять, не уточняются.

Полицейский в Огайо застрелил афроамериканца. Убитый был безоружен-4

Афроамериканец был убит на месте, оружия при нем не оказалось. Инцидент был зафиксирован на нагрудную камеру полицейского. Офицера отстранили от службы, ведется внутреннее расследование.

# Стрельба в США # Фотофакт

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