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В американском Бруклин-Сентере протестуют третий день подряд. Полицейских забросали камнями и бутылками

14 апреля 2021 09:33
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Новости США. В США не утихают массовые беспорядки в связи с гибелью афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки протестующих третий вечер подряд вышли на улицы Бруклин-Сентера.

В американском Бруклин-Сентере протестуют третий день подряд. Полицейских забросали камнями и бутылками-1

Массовая акция переросла в столкновения с полицией. Несмотря на многочисленные призывы разойтись, демонстранты забросали стражей порядка камнями и бутылками. Те в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В городе продлен комендантский час. На улицах дежурят бойцы Национальной гвардии.

В американском Бруклин-Сентере протестуют третий день подряд. Полицейских забросали камнями и бутылками-4

Напомним, 20-летний темнокожий парень погиб в ходе задержания. Сотрудница полиции хотела использовать электрошокер, но совершила ошибку и применила пистолет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Причастная к инциденту страж порядка, а также глава местной полиции подали в отставку. Предъявлять ли обвинения сотруднице, прокуратура штата решит в ближайшее время.

# Акции протеста # Фотофакт

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