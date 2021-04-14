В американском Бруклин-Сентере протестуют третий день подряд. Полицейских забросали камнями и бутылками

Новости США. В США не утихают массовые беспорядки в связи с гибелью афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки протестующих третий вечер подряд вышли на улицы Бруклин-Сентера.

Массовая акция переросла в столкновения с полицией. Несмотря на многочисленные призывы разойтись, демонстранты забросали стражей порядка камнями и бутылками. Те в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В городе продлен комендантский час. На улицах дежурят бойцы Национальной гвардии.