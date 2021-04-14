В американском Бруклин-Сентере протестуют третий день подряд. Полицейских забросали камнями и бутылками

Новости США. В США не утихают массовые беспорядки в связи с гибелью афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки протестующих третий вечер подряд вышли на улицы Бруклин-Сентера.
Новости США. В США не утихают массовые беспорядки в связи с гибелью афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки протестующих третий вечер подряд вышли на улицы Бруклин-Сентера.
Массовая акция переросла в столкновения с полицией. Несмотря на многочисленные призывы разойтись, демонстранты забросали стражей порядка камнями и бутылками. Те в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В городе продлен комендантский час. На улицах дежурят бойцы Национальной гвардии.
Напомним, 20-летний темнокожий парень погиб в ходе задержания. Сотрудница полиции хотела использовать электрошокер, но совершила ошибку и применила пистолет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Причастная к инциденту страж порядка, а также глава местной полиции подали в отставку. Предъявлять ли обвинения сотруднице, прокуратура штата решит в ближайшее время.