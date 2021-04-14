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Пчеловод собирает мёд на крышах Нью-Йорка. Всего у него более 60 ульев

14 апреля 2021 09:17
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Новости США. Правильные пчелы живут на крыше. В этом уверен американец Эндрю Коте из Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пчеловод собирает мёд на крышах Нью-Йорка. Всего у него более 60 ульев-1

Его пасека находится на крыше 38-этажного дома на Манхэттене. Всего у него более 60 ульев. Доказано, что пчелы улучшают экологическую ситуацию в месте обитания, опыляя цветы на кустарниках и деревьях. И без того скудная растительность в деловой столице США получает глоток развития от насекомых. Специалисты утверждают, что для жителей дома такое соседство абсолютно безопасно.

# Пчеловодство # Эндрю Коте # Фотофакт

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